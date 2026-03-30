Manchester United chce gwiazdę Chelsea. Trzeba zapłacić nawet 150 milionów

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Cole Palmer na celowniku Manchesteru United

Manchester United ten sezon rozpoczął bardzo słabo. Wszystkim wydawało się już, że Czerwone Diabły kolejną kampanię będą miały jeszcze gorszą od poprzedniej. Z czasem jednak udało się wyjść na prostą i obecnie zespół może liczyć nawet na grę w Lidze Mistrzów. W tabeli Premier League zajmują oni bowiem 3. miejsce z dorobkiem 55 punktów. Straty do drugiego Manchesteru City raczej nie uda się odrobić, ale lokatę na podium trzeba uznać za wielki sukces.

Dlatego też odradzają się spore plany klubu z Old Trafford na nowy sezon. Doskonałym tego obrazem są oczywiście kwestie transferowe. Według informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk”, Manchester United jest zainteresowany pozyskaniem latem Cole’a Palmera z Chelsea. Anglik już jakiś czas temu miał sugerować, że nie jest zadowolony ze swojej pozycji w obecnym klubie i może chcieć poszukać nowego klubu. Wówczas „The Sun” sugerował nawet kwotę w wysokości 150 milionów funtów, którą trzeba byłoby za niego zapłacić.

Cole Palmer w tym sezonie rozegrał do tej pory w sumie 25 spotkań, w których zdobył 10 goli oraz zanotował trzy asysty. Łącznie 23-letni reprezentant Anglii dla Chelsea wystąpił 122 razy i 53 razy trafiał do siatki. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 110 milionów euro.

