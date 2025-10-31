Man United chce francuskiego pomocnika. Gigant poluje na wielki talent

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ayyoub Bouaddi celem transferowym Manchesteru United

Manchester United po trudnym początku sezonu złapał wreszcie właściwy rytm. Zespół Rubena Amorima notuje serię trzech zwycięstw z rzędu, dzięki czemu awansował na 6. miejsce w tabeli Premier League. Portugalski menedżer wprowadził taktyczny system, który budził wątpliwości, jednak z każdym meczem widać coraz wyraźniej, że przynosi efekty, a piłkarze zaczynają w pełni rozumieć jego filozofię gry.

Władze klubu z Old Trafford już teraz planują zimowe okno transferowe, by dalej wzmacniać skład. Jedną z głównych bolączek zespołu pozostaje środek pola. Jak poinformował serwis „CaughtOffside”, na celowniku 20-krotnych mistrzów Anglii znalazł się Ayyoub Bouaddi – 18-letni pomocnik LOSC Lille, który w ostatnich miesiącach zachwycił formą w Ligue 1.

Bouaddi to jedno z największych objawień francuskiej ligi w tym sezonie. Młody pomocnik przebojem wdarł się do pierwszego zespołu Lille i szybko zyskał opinię zawodnika o ogromnym potencjale. Jego dojrzałość taktyczna, wizja gry i umiejętność kontrolowania tempa meczu sprawiają, że wiele klubów widzi w nim przyszłą gwiazdę światowego futbolu.

Oprócz Manchesteru United, zainteresowanie 18-latkiem wykazują także Arsenal oraz kilka klubów z Hiszpanii i Niemiec. Na ten moment nie doszło jeszcze do żadnych rozmów ani ofert, jednak Czerwone Diabły uważnie monitorują sytuację zawodnika i mogą ruszyć po niego w kolejnych miesiącach.

W Manchesterze United kładą coraz większy nacisk na pozyskiwanie młodych talentów, którzy w perspektywie kilku lat mogą stać się filarami drużyny. Klub zamierza odchodzić od kosztownych transferów gwiazd i zamiast tego budować zespół oparty na przyszłościowych zawodnikach. Bouaddi w trwającym sezonie rozegrał 13 spotkań dla Lille, spędzając na murawie blisko 900 minut. Od ubiegłego roku regularnie otrzymuje powołania do reprezentacji Francji U-21.