Man United chce gwiazdę Bundesligi. W grze nawet 80 mln euro

Manchester United wyznaczył priorytet na nadchodzące dni. David Ornstein z 'The Athletic' poinformował, że Benjamin Sesko z RB Lipsk rozpoczął rozmowy z angielskim klubem.

The Athletic / David Ornstein

Źródło: The Athletic / David Ornstein

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Benjamin Sesko może dołączyć na Old Trafford

Manchester United coraz wyraźniej sygnalizuje chęć pozyskania nowego napastnika. Jednym z głównych celów transferowych Czerwonych Diabłów jest Benjamin Sesko. 22-letni snajper RB Lipsk znalazł się w centrum zainteresowania klubu z Old Trafford po tym, jak Arsenal sprowadził Viktora Gyokeresa ze Sportingu.

Według informacji Davida Ornsteina z „The Athletic”, klub z Old Trafford prowadzi już konkretne rozmowy z zawodnikiem, które miały miejsce podczas obozu treningowego niemieckiego zespołu. Wszystko wskazuje na to, że portugalski menedżer Ruben Amorim jest zdeterminowany, by dopiąć transfer reprezentanta Słowenii. Warto też dodać, że Sesko znajduje się na celowniku Newcastle United.

Benjamin Sesko trafił do Lipska z Red Bull Salzburg w lipcu 2023 roku. Po nieco powolnym starcie w niemieckiej Bundeslidze, Słoweniec z czasem zyskał pewność siebie. Łącznie dla niemieckiej drużyny zdobył 39 bramek i dołożył osiem asyst w 87 występach. Jego umowa na Red Bull Arenie obwiązuje do końca czerwca 2029 roku. Kierownictwo Lipka wycenia swojego napastnika na kwotę 80 milionów euro.