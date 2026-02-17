Man United celuje w gwiazdę Premier League. To będzie głośny transfer

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Anthony Gordon w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów

Manchester United kontynuuje dobrą serię w Premier League. Pod wodzą tymczasowego menedżera Michaela Carricka Czerwone Diabły odniosły cztery zwycięstwa z rzędu, a ostatnio zremisowały z West Hamem (1:1) po golu Benjamina Sesko w 96. minucie. Latem do klubu dołączyli Bryan Mbeumo i Matheus Cunha, którzy szybko odnaleźli się w nowych realiach i wnieśli solidny wkład do drużyny.

Włodarze klubu planują latem wielką ofensywę transferową. Jak donosi „TEAMtalk”, zamierzają wydać ogromne środki na wzmocnienia, a jednym z priorytetów jest skrzydłowy Anthony Gordon z Newcastle United. Jeżeli Czerwone Diabły zakwalifikują się do Liga Mistrzów, budżet transferowy może przekroczyć 200 milionów euro. Klub chce wzmocnić także środek pola, a na radarze znajduje się m.in. Adam Wharton z Crystal Palace.

Najwięcej emocji budzi jednak nazwisko Gordona. Skrzydłowy Newcastle znajduje się również na liście życzeń Liverpoolu i Manchesteru City. Klub z St. James’ Park oczekuje za swoją gwiazdę nawet 100 milionów euro. 24-latek trafił do Newcastle w 2023 roku z Evertonu i od tego czasu ugruntował swoją pozycję w Premier League.

W obecnym sezonie strzelił 10 goli i zanotował pięć asyst w 35 spotkaniach. Gordon ma kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku. Dodatkowo dziennikarz Ben Jacobs potwierdził, że angielski skrzydłowy jest wysoko ceniony na Old Trafford, zwłaszcza ze względu na swoją elastyczność w rożnych ustawieniach taktycznych.