Manchester United po sezonie rozstanie się z Casemiro. Jak się okazuje, Czerwone Diabły wytypowały już następcę Brazylijczyk. Władze klubu są gotowe sprowadzić Bruno Guimaraesa z Newcastle United - donosi "UOL".

Bruno Guimaraes ma zastąpić Casemiro w Manchesterze United

Manchester United w tym sezonie ma kilka postaci, obok których nie można przejść obojętnie. Jednym z takich graczy jest Casemiro. Wielu kibiców już stawiało krzyżyk na Brazylijczyku, ale ten teraz zamyka wszystkich usta. Doświadczony pomocnik prezentuje formą, z której był znany w Realu Madryt. Po sezonie jednak 34-latek zmieni klub, o czym informował już kilka tygodni temu.

Głównym celem Manchesteru United jest zatem sprowadzenie następcy Casemiro. Pod obserwacją klubu z Old Trafford znalazło się wielu graczy, ale władze podjęły już ostateczną decyzję. Serwis „UOL” poinformował, że Czerwone Diabły widzą w Bruno Guimaraesu długoterminowego następcę starszego rodaka. Sprowadzenie gwiazdy Newcastle United jest głównym priorytetem Anglików.

Sprowadzenie Bruno Guimaraesa nie będzie wcale takim prostym zadaniem. Manchester United nie jest bowiem jedynym klubem, które chce sprowadzić brazylijskiego pomocnika. Reprezentant Canarinhos znajduje się również w kręgu zainteresowań Realu Madryt. Czerwone Diabły jednak są bardziej zdeterminowane, aby pozyskać tego zawodnika.

Bruno Guimaraes w obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce Newcastle United. Brazylijczyk zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik Srok może również pochwalić się siedmioma asystami.