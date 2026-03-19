Real Madryt rusza po gwiazdę Premier League! Hitowy transfer na horyzoncie

17:15, 19. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Mundo Deportivo

Real Madryt w letnim okienku może przeprowadzić niezwykle głośny transfer. Prosto z Premier League. Na celowniku hiszpańskiego giganta znalazł się Bruno Guimaraes z Newcastle United - przekazuje "Mundo Deportivo".

Piłkarze Realu Madryt
Obserwuj nas w
Piłkarze Realu Madryt

Bruno Guimaraes wzbudził zainteresowanie Realu Madryt

Real Madryt zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Podopieczni Alvaro Arveloi niespodziewanie łatwo poradzili sobie w dwumeczu z Manchesterem City. Teraz przed hiszpańskim gigantem zdecydowanie trudniejsze zadanie, ponieważ zagra z jednym z głównych faworytów do triumfu w rozgrywkach. Ich przeciwnikiem będzie bowiem Bayern Monachium.

Tymczasem z obozu Realu Madryt napływają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe. Otóż Królewscy mogą przeprowadzić niezwykle głośny ruch. Serwis „Mundo Deportivo” zdradza, że ich oczy są zawrócone na gwiazdę Premier League. W kręgu zainteresowań władz z Estadio Santiago Bernabeu znalazł się bowiem Bruno Guimaraes z Newcastle United.

Real Madryt jest gotowy włączyć się do walki o Brazylijczyka. Warto zaznaczyć, że nie tylko oni interesują się graczem Srok. Reprezentant Canarinhos jest także łączony z przeprowadzką do Manchesteru United. Ostatnio Casemiro wskazał właśnie na niego, jako najlepszego możliwego następcę swojej osoby. Zapowiada się zatem interesująca walka o 28-latka.

Bruno Guimaraes w obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce Newcastle United. Brazylijczyk zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik może również pochwalić się siedmioma asystami.

