Manchester United od dawna interesuje się Carlosem Balebą. Jak się okazuje, gwiazda Brighton & Hove Albion faktycznie może trafić na Old Trafford. Pomocnik jest gotowy na przeprowadzkę - informuje "Sky Sports".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Carlos Baleba gotowy na transfer do Manchesteru United

Manchester United znów notuje zniżkę formy. Już w poniedziałkowy wieczór Czerwone Diabły mogą zadać temu kłam, ponieważ zmierzy się na wyjeździe z Wolverhampton Wanderers. Władze z Old Trafford natomiast już przygotowują się do styczniowego okienka transferowego. Drużyna prowadzona przez Rubena Amorima potrzebuje bowiem wielu wzmocnień.

Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje „Sky Sports”. Otóż Czerwone Diabły mogą wkrótce dokonać wielkiego wzmocnienia. Od dawna zespół Rubena Amorima wykazuje zainteresowanie Carlosem Balebą z Brighton & Hove Albion. Okazuje się, że pomocnik dał zielone światło na przeprowadzkę na Old Trafford.

Carlos Baleba ma świadomość, że zainteresowanie Manchesteru United jest poważne. Kameruńczyk zatem bierze pod uwagę już zimą możliwość odejścia z Brighton & Hove Albion i dołączenie pod skrzydła Rubena Amorima. Czas pokaże, czy Czerwone Diabły w styczniu ruszą po czołowego pomocnika Premier League. Warto zaznaczyć, że zawodnik Mew trafił również na celownik Bayernu Monachium.

W obecnym sezonie Carlos Baleba rozegrał 18 spotkań w koszulce Brighton & Hove Albion. Pomocnik nie ma jeszcze udziału przy strzelonym golu, choć nie było to nigdy jego boiskowym zadaniem.