Bayern uprzedzi Man United? Gwiazda Premier League na celowniku

Bayern Monachium włącza się do walki o cel transferowy Manchesteru United. Carlos Baleba był łączony z przenosinami na Old Trafford, ale mistrzowie Niemiec też mają go na oku - informuje "The Mirror".

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern rusza po Balebę. Manchester United może się obawiać

Manchester United podczas letniego okienka mocno zabiegał o transfer Carlosa Baleby. Pomocnik był gotowy do przenosin na Old Trafford, a nawet porozumiał się w kwestii warunków kontraktu. Problem w tym, że Brighton oczekiwało zbyt dużych pieniędzy, dlatego Czerwone Diabły wycofały się z tej operacji. Wciąż mają go na celowniku i podejmą kolejną próbę w przyszłym roku. Wówczas priorytetem będzie wzmocnienie środka pola, więc przeznaczą na to największe środki finansowe.

Do grona zainteresowanych transferem Baleby dołącza jednak Bayern Monachium, który może pokrzyżować plany angielskiego giganta. „The Mirror” informuje, że mistrzowie Niemiec widzą w Kameruńczyku kandydata na następcę Leona Goretzki, który wkrótce pożegna się z Allianz Areną. Są również gotowi wyłożyć na niego 100 milionów funtów, gdyż tyle wynosi wycena ustalona przez Brighton.

Baleba wciąż wzbudza duże zainteresowane, choć jego gra w ostatnich miesiącach pozostawia wiele do życzenia. Znacząco obniżył loty, co dostrzegają również w Brighton. Nie jest już nietykalny, a nawet kilka razy schodził z boiska jeszcze przed przerwą.

Sam zawodnika naciska na transfer i widzi się w nowym otoczeniu. Wyczekuje korzystnej oferty, z której Brighton będzie w stanie skorzystać. Umowa 21-latka obowiązuje do 2028 roku, więc Mewy spodziewają się dużego zarobku.