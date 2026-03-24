Manchester United jest o krok od finalizacji rozmów z Kobbiem Mainoo w sprawie nowego kontraktu. Jeszcze do niedawna wydawało się, że Anglik opuści Old Trafford. Klub traktował temat jego przyszłości priorytetowo.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes oraz Kobbie Mainoo

Manchester United po nowym roku zwolnił Rubena Amorima i sprowadził w jego miejsce Michaela Carricka. Wiele się od tego czasu zmieniło – znacząco poprawiły się wyniki oraz atmosfera w szatni, a do łask powrócili zawodnicy, którzy mieli nie po drodze z portugalskim menedżerem. Prawdziwy renesans formy przeżywa Kobbie Mainoo, który pod wodzą Carricka znów jest ważną postacią środka pola. Pierwsza część sezonu była dla niego bardzo nieudana, a konflikt z Amorimem przybliżał go do opuszczenia Old Trafford. Wydawało się, że do transferu dojdzie zimą, bowiem mocno zabiegały o niego ekipy z Włoch. Anglik znów jednak może liczyć na zaufanie trenera i gra regularnie.

Od stycznia prowadzono również rozmowy w sprawie jego przyszłości. Mainoo początkowo nie był przekonany do przedłużenia umowy, ale zrozumiał, że klub z Old Trafford będzie dalej na niego stawiał. Fabrizio Romano poinformował, że nastąpił przełom i porozumienie jest już o krok. Angielski pomocnik zwiąże się z Czerwonymi Diabłami kontraktem do połowy 2031 roku.

W klubie podchodzą do tego tematu z dużym optymizmem. Zabezpieczenie przyszłości Mainoo było traktowane priorytetowo. Jeśli umowa zostanie przedłużona, Manchester United na dobre odciągnie od niego zainteresowane kluby, w tym chociażby Chelsea.