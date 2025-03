Manchester United chce młodą gwiazdę Barcelony. 10 milionów pensji

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Alejandro Balde trafi do Manchesteru United?

Manchester United w nowym sezonie czeka spora przebudowa. Nie jest bowiem tajemnicą, że Ruben Amorim liczy na to, że uda mu się po pierwsze utrzymać posadę, a po drugie w okienku transferowym zyska nowych graczy na wiele pozycji. Właściwie mowa jest o wzmocnieniach w każdej formacji. Jednocześnie wiąże się to z licznymi odejściami z klubu, co planowane jest od dawna.

Jednym z nowych graczy Manchesteru United może zostać Alejandro Balde. Według informacji przekazanych przez serwis “El Nacional”, utalentowany lewy obrońca Barcelony jest na celowniku Czerwonych Diabłów, które mogą go uczynić nawet najlepiej zarabiającym bocznym obrońcą na świecie. Balde w Manchesterze United może liczyć nawet na 10 milionów funtów pensji, co byłoby absolutnie sporym zarobkiem dla tego młodego gracza.

WIDEO: Gwiazdor Manchesteru United kibicem… Radomiaka

Alejandro Balde w tym sezonie rozegrał dla FC Barcelony 38 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował osiem asyst. 21-letni wychowanek Dumy Katalonii wyceniany jest obecnie przez serwis “Transfermarkt” na aż 60 milionów euro, a jego obecna umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku. Hiszpan jest także ważnym reprezentantem Hiszpanii.

Zobacz także: Bruno Fernandes celem dla giganta z Hiszpanii. 90 milionów euro