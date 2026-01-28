Manchester United, Arsenal oraz Chelsea wkrótce mogą rozpocząć walkę o transfer. Na celowniku czołowych zespołów Premier League znalazł się Johan Manzambi. Pomocnik Freiburga jest wyceniany na 55 milionów euro - donosi "SportsBoom".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Johan Manzambi

Johan Manzambi łączony z czołówką Premier League

Rozgrywki Premier League zbliżają się w decydującą fazę. Na prowadzeniu w ligowym peletonie znajduje się Arsenal, który jednak musi rozglądać się za plecy. W czołówce znajdują się także Manchester United oraz Chelsea. Czerwone Diabły właśnie przeżywają świetny okres. Wkrótce między tą trojką może rozpocząć się interesujący wyścig o transfer.

Z informacji przekazanych przez „SportsBoom” dowiadujemy się, że Manchester United, Arsenal oraz Chelsea mają na oku tego samego gracza. Czołówka Premier League skierowała swój wzrok w kierunku Bundesligi. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Johan Manzambi, pomocnik, który na co dzień reprezentuje barwy Freiburga.

Wspomniane źródło zaznacza, że angielskie kluby będą musiały sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Johana Manzambiego. Szwajcarski pomocnik jest wyceniany przez Freiburg na około 55 milionów euro. Taka kwota robi wrażenie, ale zainteresowane strony jak najbardziej stać na taki transfer. Czas pokaże, czy 20-latek finalnie zawita na boiska Premier League.

Johan Manzambi w trwającej kampanii rozegrał 26 spotkań w koszulce Freiburga. Szwajcar może się pochwalić całkiem dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie cztery trafienia, a także pięć asyst.