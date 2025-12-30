Amorim tonuje nastroje. Manchester United idzie inną drogą

Man Utd celuje w awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jednocześnie w kontekście zbliżającego się okna transferowego nie brakuje plotek. Jasne stanowisko wyraził Ruben Amorim.

fot, PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim o transferach w Man Utd

Man Utd aktualnie cały czas trzyma się blisko czołówki Premier League. Po rozegraniu osiemnastu ligowych meczów ekipa z Old Trafford legitymuje się dorobkiem 29 punktów. Tymczasem w związku ze zbliżającym się oknem transferowym nie brakuje plotek transferowych. Ciekawe stanowisko wyraził menedżer Czerwonych Diabłów.

– Nie będę prosić o nowe transfery. Władze klubu znają nasze potrzeby. Rozumiem, że postępujemy zgodnie z procedurą, aby uniknąć błędów z przeszłości – powiedział Ruben Amorim w rozmowie ze Sky Sports.

– Jeśli teraz będziemy musieli cierpieć, latem możemy być dwa kroki do przodu. Styczniowy rynek transferowy jest naprawdę trudny, więc zobaczymy – dodał Portugalczyk.

Man Utd w ramach 19. kolejki ligi angielskiej zagra w roli gospodarza z Wolverhampton. Będzie to jednocześnie ostatnie spotkanie Czerwonych Diabłów w 2025 roku. Kolejne starcie drużyna Rubena Amorima rozegra 4 stycznia, mierząc się w roli gościa z Leeds United. Będzie to jeden z dwóch z rzędu meczów Man Utd na wyjeździe. Również z Burnley piłkarze ekipy z Old Trafford zagrają poza własnym stadionem.

Man Utd obecnie traci 13 punktów do lidera, Arsenalu. Z kolei do czwartego Liverpoolu już tylko trzy oczka. Do najbliższej potyczki w Premier League zespół Rubena Amorima podejdzie, chcąc odnieść drugie z rzędu zwycięstwo. Man Utd ostatnio skromnie pokonał Newcastle United (1:0).