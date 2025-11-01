Barcelona znalazła następcę Lewandowskiego? Nowe nazwisko na radarze Blaugrany

FC Barcelona chce się przygotować na ewentualne rozstanie z Robertem Lewandowskim w przyszłym roku. Dziennikarz Ekrem Konur wskazał kolejnego kandydata na następcę Polaka.

Joaquin Panichelli kandydatem na następcę Roberta Lewandowskiego

FC Barcelona rozgląda się już za nowym napastnikiem. W kontekście gry w szeregach giganta La Liga pojawiały się już różne kandydatury. Tymczasem ciekawe informacje przekazał dziennikarz Ekrem Konur na platformie X.

Znany insider poinformował, że lider klasyfikacji najlepszych snajperów zachwycił sterników Blaugrany. Jednocześnie na radarze hiszpańskiej ekipy znalazł się Joaquin Panichelli. Środkowy napastnik obecnie broni barw RC Strasbourg. Dołączył do klubu z Ligue 1 w lipcu tego roku za ponad 16 milionów euro.

W każdym razie Barcelona nie jest jedynym klubem, który interesuje się zawodnikiem. Panichelli znajduje się już również na liście życzeń takich zespołów jak RB Lipsk, Benfica, Sevilla, Chelsea czy AC Milan.

Chociaż akcje argentyńskiego napastnika w Barcelonie stoją wysoko, to jednak nie można zapominać, że priorytetami dla klubu są inni gracze. Na radarze Barçy znajdują się przede wszystkim: Victor Osimhen, Harry Kane oraz Julian Alvarez.

Panichelli ma kontrakt ważny z klubem z Francji do końca czerwca 2030 roku. Aktualnie rynkowa wartość piłkarza wynosi 12 milionów euro. W tym sezonie 23-latek wystąpił łącznie w 13 spotkaniach, notując w nich 10 trafień. Dziewięć goli strzelił w Ligue 1, a raz skierował piłkę do siatki w Lidze Konferencji. Na boisku spędził ponad 900 minut.

