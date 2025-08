Man United wycenił skrzydłowego. Gwiazdor na wylocie

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Alejandro Garnacho chce opuści Old Trafford

Manchester United przebudowuje kadrę po rozczarowującym sezonie Premier League, który zakończył na odległym 15. miejscu. Klub z Old Trafford rozpoczął już letnie wzmocnienia, a do drużyny prowadzonej przez Rubena Amorima dołączyli Bryan Mbeumo z Brentfordu oraz Matheus Cunha z Wolverhampton. Na obu zawodników wydano łącznie 130 milionów euro.

Portugalski szkoleniowiec nie zamierza zatrzymywać wszystkich graczy z poprzedniego sezonu. Już teraz wiadomo, że kilku piłkarzy zostało skreślonych i latem opuści klub. Jednym z nich może być Alejandro Garnacho. Wszystko wskazuje na to, że argentyński skrzydłowy latem zmieni barwy. Amorim potwierdził, że zawodnik rozważa odejście.

21-letni Garnacho w minionym sezonie zdobył 11 bramek i dorzucił 10 asyst w barwach Czerwonych Diabłów. Jego relacje z Amorimem uległy pogorszeniu już w połowie rozgrywek, co odbiło się na jego pozycji w drużynie. Początkowo Manchester United wyceniał skrzydłowego na 80 milionów euro, jednak zmieniające się okoliczności sprawiły, że klub jest gotów zaakceptować ofertę w wysokości 50-60 milionów euro. Dla wielu czołowych klubów może to być sygnał do działania.

Garnacho jest obecnie łączony przede wszystkim z Chelsea oraz Tottenhamem Hotspur. Obie drużyny zagrają w nadchodzącym sezonie w Lidze Mistrzów. Niewykluczone, że transfer Argentyńczyka będzie jednym z najgłośniejszych ruchów tego lata w Premier League.