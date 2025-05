Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho zaoferował się Liverpoolowi!

Obecny sezon zakończy się kompromitacją dla Manchesteru United. Podopieczni Rubena Amorima nie sięgnęli po żadne trofeum i zajmą odległą lokatę w Premier League. W nadchodzącym letnim okienku transferowym klub planuje przejść ogromną przebudowę. Alejandro Garnacho jest jednym z piłkarzy, który może opuścić szeregi Czerwonych Diabłów. 20-latek miał już poprosić o możliwość opuszczenia Old Trafford.

Jak się okazuje, reprezentant Argentyny jest chętny na zmianę barw klubowych. Skrzydłowy rozpoczął już poszukiwania nowego zespołu. Serwis „Defensa Central” poinformował, że zawodnik może być bohaterem kontrowersyjnego transferu. Gwiazda Manchesteru United bowiem zaoferowała swoje usługi Liverpoolowi.

Głównym celem Alejandro Garnacho jest jednak dołączenie do Realu Madryt. Argentyńczyk miał poprosić swojego agenta, aby dokonał jego transferu do ekipy Królewskich. Hiszpanie jednak dotychczas nie wykazali specjalnego zainteresowania piłkarzem Czerwonych Diabłów. Zawodnik zatem zaczął brać pod uwagę możliwość dołączenia do Liverpoolu. Czas jednak pokaże, gdzie skrzydłowy będzie występował w przyszłym sezonie.

Alejandro Garnacho w trwającym sezonie rozegrał 58 spotkań w koszulce Manchesteru United. 20-latek może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 11 trafień, a także 10 asyst.