Every Second Media/ Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim (Manchester United - Brighton)

Manchester nie sprowadzi gwiazdki

Trzy wygrane z rzędu i awans na szósta pozycję w tabeli Premier League – Manchester United w końcu prezentuje się na miarę oczekiwań. Czerwone Diabły wróciły na zwycięską ścieżkę i zamierzają walczyć o najwyższe lokaty. W tym celu w zimowym okienku Ruben Amorim chce wzmocnić kadrę.

Manchester analizował możliwość wypożyczenia Jobe’a Bellinghama, który nie może liczyć na regularną grę w szeregach Borussii Dortmund. Wydawało się, że Anglik będzie zainteresowany powrotem do ojczyzny. Jednak obecnie nic na to nie wskazuje.

Zgodnie z doniesieniami Mirror Football 20-latek nie ma w planach przeprowadzki na Old Trafford i aktualnie odrzuca możliwość gry dla United. Czy młodszy brat Jude’a Bellinghama w styczniu zmieni klub? Jeżeli faktycznie do tego dojdzie, to wychowanek Birmingham City dokona tego wyłącznie na zasadzie wypożyczenia.