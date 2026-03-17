Manchester City zrezygnował z Dembele. Inny gigant liczy na transfer

Manchester City zrezygnował z pomysłu sprowadzenia Ousmane Dembele. Z informacji serwisu MediaFoot wynika, że na placu boju pozostała tylko Chelsea. The Blues liczą, że uda im się pozyskać gwiazdę PSG.

Manchester City odpuścił transfer Dembele. W grze została Chelsea

Ousmane Dembele ma za sobą bardzo udany poprzedni rok. Razem z Paris Saint-Germain wygrał potrójną koronę na krajowym podwórku. Indywidualnie został nagrodzony Złotą Piłką, czyli nagrodą dla najlepszego piłkarza na świecie. Nic więc dziwnego, że po tak udanym okresie zainteresowaniu skrzydłowym zaczęło wzrastać. Dużo mówiło się o potencjalnym transferze do Premier League.

Za faworyta do pozyskania piłkarza uważano Manchester City. Okazuje się jednak, że Obywatele, choć byli zainteresowani Francuzem, zrezygnowali z pomysłu pozyskania 28-latka. Nie oznacza to jednak, że mistrz Świata z 2018 roku nie przeniesie się na wyspy.

MediaFoot informuje, że na placu boju w walce o podpis Dembele pozostała Chelsea. The Blues podobnie jak Man City byli nim zainteresowani od dawna. Obecnie są jedyną drużyną, która przejawia chęć sfinalizowania transferu gwiazdy Paris Saint-Germain.

Przekonanie zawodnika do zmiany otoczenia nie będzie łatwe. Ousmane Dembele nie widzi powodu, żeby odchodzić z PSG. Obecny kontrakt z klubem obowiązuje go do czerwca 2028 roku, ale trwają pracę nad przedłużeniem umowy o kolejne lata.

Dembele gra w paryskim zespole od sierpnia 2023 roku. Łącznie rozegrał 122 mecze, w których zdobył 53 bramki i zaliczył 37 asyst. Wcześniej był związany z FC Barceloną, Borussią Dortmund oraz francuskim Rennes.