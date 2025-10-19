Manchester City złożył ofertę za obrońcę. Gwiazdor długo się nie wahał

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Livramento zdecydował w sprawie swojej przyszłości

Newcastle United ma za sobą trudny początek sezonu. Zespół Eddiego Howe’a wygrał tylko dwa z ośmiu pierwszych meczów Premier League i spadł na 13. miejsce w tabeli. Mimo słabszej formy drużyny Tino Livramento wyróżnia się na tle kolegów i zbiera wiele pochwał za swoją grę. To przyspieszyło rozmowy o nowej umowie.

Według informacji Football Insider, Sroki chcą jak najszybciej przedłużyć kontrakt z piłkarzem. Anglik szybko stał się jednym z najważniejszych zawodników w drużynie. 22-latek bardzo dobrze czuje się w Newcastle i pozytywnie podchodzi do pomysłu podpisania nowej umowy.

Manchester City pozostaje jednak czujny. Drużyna Pepa Guardioli cały czas obserwuje prawego obrońcę. Po odejściu Kyle’a Walkera do Burnley Obywatele szukają wzmocnienia na tej pozycji. Już przed letnim oknem mówiło się, że angielski gigant złożył ofertę w wysokości 50 milionów euro. W związku z tym Newcastle chce jak najszybciej zabezpieczyć przyszłość swojej gwiazdy.

Klub nie zamierza sprzedawać swojego zawodnika, dlatego wycenił piłkarza na ponad 80 milionów funtów. Taka cena ma odstraszyć zainteresowanych. Sroki liczą, że Anglik jeszcze długo będzie filarem ich defensywy i jednym z liderów drużyny.

Zobacz także: Newcastle włączyło się do walki o gwiazdę. To cel transferowy Liverpoolu