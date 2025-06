Man City złożył ofertę za obrońcę. Na stole 50 mln euro

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Tino Livramento może dołączyć do Manchesteru City

Manchester City nie zamierza biernie przyglądać się rywalom po rozczarowującym sezonie w Premier League. Klub z Etihad Stadium już teraz dokonał kilku wzmocnień. Do zespołu Pepa Guardioli dołączyli Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki oraz Marcus Bettinelli. Łączny koszt tych transferów wyniósł już około 120 milionów euro.

Kolejnym celem mistrzów Anglii ma być Tino Livramento. 22-letni defensor zrobił znakomite wrażenie w barwach Newcastle United i znajduje się na radarze hiszpańskiego menedżera. Anglik, który nie zdołał przebić się do pierwszej drużyny Chelsea, odbudował swoją karierę po transferze do Southampton. Regularne występy w Premier League pozwoliły mu rozwinąć skrzydła.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Przypomnijmy, że Sroki sprowadziły Livramento latem 2023 roku za około 37 milionów euro. Jak się później okazało – był to transfer wyjątkowo udany. Młody Anglik szybko stał się ważną postacią zespołu Eddiego Howe’a. Teraz jego przyszłość może ponownie zmienić bieg. Manchester City przygotowuje się do złożenia oficjalnej oferty i jest gotowe zapłacić blisko 50 milionów euro, by pozyskać obiecującego obrońcę.

W minionym sezonie Livramento pojawił się na boisku aż 45 razy i zanotował jedną asystę. Kontrakt prawego obrońcy na St. James’ Park obowiązuje do czerwca 2028 roku. The Citizens przebywają obecnie na Klubowych Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych.