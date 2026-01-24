Man City zgodził się na sprzedaż zawodnika. Gigant ustalił kwotę

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

James Trafford może opuścić Manchester City

Manchester City sprowadził latem Jamesa Trafforda z Burnley FC za około 32 miliony euro. Dla 23-letniego bramkarza był to powrót na Etihad Stadium, które opuścił w 2023 roku. Zawodnik zdawał sobie sprawę z ogromnej konkurencji, jednak na początku obecnego sezonu otrzymał szansę gry między słupkami.

Sytuacja Anglika uległa zmianie po transferze Gianluigiego Donnarummy z Paris Saint-Germain. Doświadczony Włoch szybko przejął koszulkę z numerem jeden, a Trafford został przesunięty do roli rezerwowego. W obecnym sezonie golkiper wystąpił łącznie w dziewięciu spotkaniach, pojawiając się głównie w rozgrywkach Pucharu Anglii oraz Pucharu Ligi Angielskiej.

Okazuje się, że Trafforda zaczęły monitorować inne kluby Premier League. Zainteresowanie bramkarzem wykazują między innymi Aston Villa, Tottenham Hotspur oraz Newcastle United. Na ten moment bardziej prawdopodobny wydaje się transfer w letnim oknie, choć zimowy ruch nie jest całkowicie wykluczony.

Kierownictwo angielskiego giganta nie zamierza jednak oddawać zawodnika po okazyjnej cenie. Aby pozyskać Trafforda, potencjalny nabywca będzie musiał wyłożyć około 30 milionów funtów. Warto dodać, że bramkarz ma kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Anglik łącznie w rozgrywkach Premier League uzbierał 31 spotkań w karierze.