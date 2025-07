Manchester City zaoferowało 50 mln za gwiazdę. Jest odpowiedź

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Livramento może trafić do Manchesteru City

Manchester City wciąż poszukuje następcy Kyle’a Walkera. Prawy defensor definitywnie odszedł z klubu po półrocznym wypożyczeniu do Milanu i przeniósł się do Burnley. Angielski gigant wyraził zainteresowanie Tino Livramento. Obywatele oferują za 22-letniego obrońcę Newcastle United ponad 50 milionów funtów.

Sroki nie chcą stracić swojej perełki. Klub rozmawia z zawodnikiem o przedłużeniu kontraktu, który obecnie obowiązuje do 2028 roku i wycenia go na 80 milionów funtów. Mimo to Manchester City wciąż naciska na transfer, choć negocjacje są skomplikowane.

Livramento to utalentowany prawy obrońca, choć zdarza mu się grać także po lewej stronie boiska. Zdążył już zadebiutować w reprezentacji Anglii. Dzięki swojej regularnej i dobrej grze na St James’ Park przyciąga uwagę gigantów, którzy chcą pozyskać solidnego i przyszłościowego defensora.

Newcastle ma zamiar zatrzymać swoich kluczowych zawodników. Ich największy gwiazdor, Alexander Isak jest łączony z różnymi czołowymi klubami, ale Sroki również nie zamierzają go puszczać. Zespół prowadzony przez Eddiego Howe’a po wygraniu Pucharu Ligi Angielskiej w zeszłym sezonie chce sięgać po kolejne trofea.

