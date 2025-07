Były napastnik Arsenalu może wrócić do Premier League. Chcą go dwa duże kluby

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Mika Biereth

Biereth wzbudza zainteresowanie klubów Premier League

Mika Biereth to obecnie napastnik AS Monaco, który w przeszłości występował w młodzieżowych zespołach Arsenalu. W barwach klubu z Księstwa 22-latek strzelił 13 goli w 19 meczach i w ten sposób zwrócił uwagę angielskich drużyn. Newcastle United i Aston Villa chcą wzmocnić atak i biorą pod uwagę sprowadzenie młodego snajpera. Monaco oczekuje za niego około 45 milionów euro.

Sroki szukają zmiennika i konkurenta dla Alexandra Isaka. Z kolei na Villa Park niepewna jest przyszłość Olliego Watkinsa. Klub z Birmingham poszukuje potencjalnego następcy Anglika, więc Biereth mógłby więc być istotnym wzmocnieniem dla zespołu Unaia Emery’ego.

Monaco chciałoby zatrzymać zawodnika, ale jeśli pojawią się atrakcyjne oferty, to sytuacja może się zmienić. Choć 4-krotny reprezentant Danii dołączył do klubu niedawno, bo w styczniu z austriackiego Sturm Graz za 13 milionów euro, to może ponownie przenieść się do innego zespołu.

W zeszłym sezonie Mika Biereth w obu drużynach rozegrał łącznie 44 spotkania, w których strzelił 27 goli oraz zanotował osiem asyst. To piłkarz ze sporym potencjałem, a jego kontrakt z gigantem Ligue 1 obowiązuje do 2030 roku.

