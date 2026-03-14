Manchester City może dokonać zaskakującego wzmocnienia. Na celowniku The Citizens znalazł się Reece James, który nie tak dawno przedłużył kontrakt z Chelsea - informuje "Daily Briefing".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City w przyszły wtorek stanie przed niezwykle trudnym wyzwaniem. Podopieczni Pepa Guardioli zagrają przed własną publicznością z Realem Madryt w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwsze starcie kompletnie nie poszło po myśli angielskiego zespołu. Rywalizacja zakończyła się wynikiem 3:0 dla Królewskich, a Federico Valverde popisał się tego dnia hat-trickiem.

Letnie okienko transferowe zbliża się wielkimi krokami, więc Manchester City rozpoczął już poszukiwanie wzmocnień. Z informacji przekazanych przez „Daily Briefing” dowiadujemy się, że The Citizens mogą przeprowadzić szokujący ruch. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Reece James z Chelsea. Nie tak dawno Anglik podpisał z londyńskim zespołem nowy kontrakt.

Na ten moment Manchester City nie podjął odpowiednich kroków dążących do transferów. Reece James znalazł się na liście życzeń i jest brany pod uwagę w kontekście wzmocnień na przyszły sezon. Mało jednak wydaje się prawdopodobnie, aby Chelsea zgodziła się na odejście swojej gwiazdy. Może ich przekonać jedynie kosmiczna oferta. A niewątpliwie The Citizens dysponują taką gotówką.

Reece James w trwającej kampanii rozegrał 35 spotkań w koszulce Chelsea. Reprezentant Anglii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik The Blues może również pochwalić się aż siedmioma asystami.