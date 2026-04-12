Man City szykuje się do rozmów z pomocnikiem. Kolejka gigantów po zawodnika

Manchester City, Manchester United oraz Arsenal zaciekle rywalizują o utalentowanego skrzydłowego. Serwis "TEAMtalk" podaje, że na radarze gigantów znajduje się Jeremy Monga z Leicester City.

Manchester City nadal zachowuje szanse na zdobycie mistrzostwa Anglii, choć sytuacja nie należy do najłatwiejszych. Zespół Pepa Guardioli jest wiceliderem tabeli Premier League i traci obecnie dziewięć punktów do lidera, którym jest Arsenal. Nadzieje The Citizens odżyły jednak po niespodziewanej wpadce londyńczyków. Kanonierzy sensacyjnie przegrali z AFC Bournemouth (1:2), co może okazać się momentem zwrotnym w walce o tytuł.

Kluby już intensywnie przygotowują się do letniego okna transferowego. Jednym z najgorętszych nazwisk na rynku jest Jeremy Monga – 16-letni skrzydłowy Leicester City, który szturmem podbija angielskie boiska. Jak ujawnia „TEAMtalk”, młody zawodnik znalazł się na radarze największych klubów w kraju. O pomocnika rywalizuje nie tylko Manchester City, ale również Manchester United oraz Arsenal. To jednak dopiero początek, ponieważ zainteresowanie jego osobą wykazuje znacznie więcej zespołów z czołówki ligi.

Monga uchodzi za jeden z największych talentów swojego pokolenia. W barwach Lisów imponuje odwagą, dynamiką oraz znakomitym wyszkoleniem technicznym. W bieżącym sezonie 16-latek rozegrał 28 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty.

Według portalu Transfermarkt.de, jego wartość rynkowa wynosi 10 milionów euro – kwotę imponującą jak na zawodnika w tym wieku. Władze Leicester nie zamierzają jednak oddawać swojego diamentu bez walki. Klub planuje zaproponować zawodnikowi profesjonalny kontrakt natychmiast po jego 17. urodzinach w lipcu.