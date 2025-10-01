Man City szykuje ofertę za gwiazdę Realu Madryt. To może być hit transferowy

Manchester City przygotowuje ofertę za Rodrygo z Realu Madryt - informuje Fichajes.net. Brazylijczyk czuje się rozczarowany swoją rolą w zespole Xabiego Alonso.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Rodrygo może opuścić Real. Manchester City poluje na Brazylijczyka

Manchester City w trakcie tego sezonu Premier League notuje wahania formy. Obecnie zajmuje 7. miejsce w tabeli, tracąc do liderującego Liverpoolu pięć punktów. W klubie powoli już szykują plany transferowe. Pep Guardiola nie ukrywa podziwu dla Rodrygo z Realu Madryt. Hiszpański menedżer bardzo ceni umiejętności zawodnika, który może wzmocnić linię ofensywną obok Phila Fodena czy Erlinga Haalanda.

Latem tego roku angielski gigant próbował pozyskać Brazylijczyka. Wówczas Królewscy zażądali aż 90 milionów euro. Obecnie sytuacja uległa zmianie. Na Santiago Bernabeu zdano sobie sprawę, że wartość rynkowa Rodrygo spadła, a jego rola w zespole Xabiego Alonso znacznie spadła. Florentino Perez będzie musiał rozważyć obniżenie oczekiwań finansowych, jeśli chce sprzedać zawodnika w zimowym oknie transferowym.

Rodrygo w wyjściowym składzie często ustępuje miejsca Ardzie Gulerowi i Franco Mastantuono. Brazylijczyk czuje wyraźnie, że nadszedł czas na nowe wyzwanie, a Premier League wydaje się idealnym kierunkiem. Jak podaje Fichajes.net, Manchester City przygotowuje się do kolejnej próby pozyskania 24-letniego skrzydłowego, który może pomóc zespołowi w drugiej części sezonu.

Wychowanek Santosu w tym sezonie zagrał łącznie w siedmiu spotkaniach i zanotował dwie asyst. Jednak w czterech ostatnich potyczkach za każdym razem pojawiał się z ławki rezerwowych. Kontrakt Rodrygo w Los Blancos obowiązuje do czerwca 2028 roku.