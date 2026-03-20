Manchester City szuka trenera. Klub pogodzony z odejściem Guardioli

Manchester City szykuje się do nowego sezonu i szuka trenera, który zastąpi Pepa Guardiolę. Na Etihad Stadium panuje przekonanie, że Hiszpan odejdzie - informuje "Football Insider".

Guardiola ma dość? Manchester City spodziewa się jego odejścia

Manchester City nie podołał w rywalizacji z Realem Madryt i odpadł z Ligi Mistrzów już na etapie 1/8 finału. Wiele wskazuje na to, że ponownie nie zdobędzie też mistrzostwa Anglii, bowiem do liderującego w tabeli Premier League Arsenalu traci dziewięć punktów. Z Kanonierami zmierzy się już w ten weekend w ramach finału Pucharu Ligi Angielskiej. Media twierdzą, że po tym meczu Pep Guardiola podejmie wiążącą decyzję w sprawie swojej przyszłości. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2027 roku, ale może opuścić Etihad Stadium już po tym sezonie.

Ostatnie miesiące wyraźnie wymęczyły Guardiolę, który próbuje dowodzić rewolucji kadrowej w Manchesterze City. Latem będzie miała swoją kontynuację, lecz trudno w tej chwili przewidzieć, z kim na ławce trenerskiej. „Football Insider” ujawnia, że w klubie panuje wręcz przekonanie, że Hiszpan postanowi przedwcześnie opuścić drużynę.

Guardiola chciałby odpocząć od intensywnej pracy i udać się na urlop. Prowadzi Manchester City nieprzerwanie od 2016 roku, sięgając w tym czasie sześciokrotnie po mistrzostwo Anglii oraz Ligę Mistrzów. Obywatele rozglądają się za jego następcą, a faworytem ma być Enzo Maresca, do niedawna szkoleniowiec Chelsea.