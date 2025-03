Man City szuka nowego bramkarza. Ciekawe nazwisko na liście życzeń

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Anatolij Trubin w kręgu zainteresowań Man City

Manchester City może latem zdecydować się na sprowadzenie nowego bramkarza, a jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Edersona jest Anatolij Trubin z Benfiki Lizbona. Pep Guardiola uważnie monitoruje utalentowanych golkiperów, którzy w niedalekiej przyszłości mogą wzmocnić skład The Citizens.

23-letni Ukrainiec wzbudził szczególne zainteresowanie mistrzów Anglii i znajduje się wysoko na ich liście życzeń. Trubin to wychowanek Szachtara Donieck, a do portugalskiego giganta trafił latem 2023 roku za 10 mln euro i od tego czasu potwierdza swój talent. W barwach Benfiki rozegrał już 84 mecze i zachował 33 czyste konta.

Angielski klub bacznie monitoruje sytuację Trubina i może latem spróbować sprowadzić go do Premier League. Choć jego kontrakt w Lizbonie obowiązuje do końca kampanii 2027/28, portugalski klub może mieć trudności z zatrzymaniem zawodnika, jeśli Man City zdecydują się na konkretną ofertę.

Przyszłość Edersona pozostaje nadal niepewna na Etihad. Po zakończeniu tego sezonu Brazylijczykowi pozostanie tylko rok do końca kontraktu, a jego odejście staje się coraz bardziej realne. 31-latek już wcześniej był łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej i może rozważyć taką opcję. Mistrz Anglii już planuje życie bez swojego dotychczasowego numeru jeden.