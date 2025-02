Man City szuka następcy Edersona. Trwają rozmowy z kandydatami

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Diogo Costa i Joan Garcia na liście życzeń Man City

Manchester City to obecnie czwarta drużyna w tabeli Premier League. Podopieczni Pepa Guardioli pożegnał się z Ligą Mistrzów. Klub rozpoczął już poszukiwania następcy Edersona, który jest związany z The Citizens od 2017 roku. Jak podaje “CaughtOffside”, ruszyły już wstępne rozmowy z kilkoma kandydatami, a na celowniku znalazło się dwóch bramkarzy – Diogo Costa z Porto oraz Joan Garcia z Espanyolu.

Costa jest wychowankiem portugalskiego giganta i coraz śmielej myśli, żeby spróbować swoich sił w nowej lidze. Bayern Monachium również wykazuje ogromne zainteresowanie bramkarzem, co może skomplikować sprawę transferu do Etihad Stadium.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Z kolei Garcia, który był celem transferowym Arsenalu, również znajduje się w kręgu zainteresowań Man City. 23-letni Hiszpan liczy na regularną grę w pierwszym składzie, co może skłonić go do wyboru klubu, który zagwarantuje mu większą liczbę minut na boisku.

Tymczasem przyszłość Edersona wciąż pozostaje niepewny. W ubiegłym roku golkiper był bliski przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej, a obecne spekulacje sugerują, że transfer na Bliski Wschód nadal jest możliwy. Jeśli Brazylijczyk odejdzie, to klubu z Etihad będzie musiał pilnie znaleźć jego następcę.