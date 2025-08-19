Manchester City straci nie tylko Edersona? Galatasaray złożyło kolejną ofertę

Galatasaray rozpoczęło negocjacje z Manchesterem City w sprawie transferu Manuela Akanjiego - informuje dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu. Wcześniej na celowniku tureckiego giganta znalazł się Ederson.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City może stracić Manuela Akanjiego

Galatasaray poszukuje nowego środkowego obrońcy. Na ich liście życzeń znalazł się Manuel Akanji. Turecki gigant złożył już ofertę Manchesterowi City i rozpoczął rozmowy w sprawie potencjalnego transferu.

Szwajcar to zawodnik, który ma spore doświadczenie na arenie międzynarodowej. 71-krotny reprezentant swojego kraju ma za sobą nie tylko występy w Premier League, ale także w Bundeslidze, gdzie występował w barwach Borussii Dortmund.

Przedstawiciele tureckiego zespołu szybko przeszli od zainteresowania do konkretów. Według doniesień agent 30-latka odwiedzi w tym tygodniu Stambuł, aby spotkać się z działaczami Galatasaray. Wygląda więc na to, że rozmowy są na zaawansowanym etapie i istnieje spora szansa, że wkrótce Akanji opuści Etihad Stadium.

W ostatnim czasie Galatasaray przeprowadziło kilka głośnych transferów. Najbardziej medialnym ruchem było niewątpliwie wykupienie Victora Osimhena z Napoli za 75 milionów euro. Do klubu dołączył także Leroy Sane, a w ostatnim czasie sporo mówi się o zainteresowaniu innym piłkarzem Obywateli, a mianowicie Edersonie.

Wygląda na to, że celem tureckiego giganta jest zbudowanie drużyny, która będzie w stanie nie tylko dominować w Super Lig, ale także rywalizować na arenie międzynarodowej.

Zobacz także: Rodrygo za Salibę? Arsenal zdecydował ws. hitowej wymiany z Realem