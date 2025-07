Rodri z transferem do Realu Madryt?! Przełomowe wieści

fot. Nicolò Campo Na zdjęciu: Rodri

Real nie pracuje nad hitowym transferem

Real Madryt przebudował tego lata defensywę, ściągając trzech nowych zawodników. Xabi Alonso po Klubowych Mistrzostwach Świata wciąż jednak odnotowuje braki w drużynie i domaga się kolejnych transferów. Uważa, że potrzebny jest pomocnik, który wejdzie w buty Toniego Kroosa. Niemiec zakończył przygodę na Santiago Bernabeu w 2024 roku i do tej pory nie został zastąpiony graczem o odpowiedniej charakterystyce.

W mediach pojawiły się informacje, że faworytem Królewskich jest Rodri. Ma on za sobą ciężką kontuzję, na skutek której stracił praktycznie cały sezon. Do gry wrócił niedawno, kiedy to Manchester City rywalizował na klubowym mundialu. Real Madryt po raz kolejny jest łączony z transferem Hiszpana, a teraz miał być on bliższy finalizacji. Źródła sugerowały wręcz, że w przygotowaniu jest oferta, która wyniesie maksymalnie 100 milionów euro.

Brutalnie zaprzecza im „Marca”, która przekonuje, że Real Madryt nie prowadzi żadnych prac nad transferem Rodriego. Jest on oczywiście niezwykle ceniony w stolicy Hiszpanii, ale jego dyspozycja to jedna wielka zagadka. Pomocnik ma za sobą wiele miesięcy przerwy, a w dodatku Manchester City na pewno nie będzie chciał go sprzedawać. Tego lata transfer na pewno nie dojdzie do skutku.

No ha habido movimiento alguno del @realmadrid alrededor de Rodrigo @ManCityES para su posible llegada este verano. — José Félix Díaz (@jfelixdiaz) July 25, 2025

Oczywiście Real może wrócić po Rodriego w przyszłości. Jego umowa z Manchesterem City obowiązuje do 2027 roku.