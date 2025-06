Manchester City rusza po ważny transfer. Trwają negocjacje

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Rayan Cherki zbliża się do transferu do Manchesteru City

Miniony sezon nie był udany dla Manchesteru City. Podopieczni Pepa Guardioli zawiedli na całej linii, szybko wypisując się z walki o mistrzostwo Anglii i odpadając na wczesnym etapie z Ligi Mistrzów. The Citizens już rozglądają się za wzmocnieniami. Jednym z pierwszych transferów może być Tijjani Reijnders. Jednak możemy być pewni, że nie będzie to jedyne przyjście na Etihad Stadium.

Od dłuższego czasu z przeprowadzką do Manchesteru City jest łączony Rayan Cherki. Z informacji przekazanych przez „Daily Mail” dowiadujemy się, że The Citizens zabrali się do pracy. Otóż rozpoczęli negocjacje w sprawie transferu gwiazdy Olympique Lyonu. Warto jednak zaznaczyć, że 21-latek znajduje się również na celowniku Manchesteru United. Jednak to ich odwieczny rywal jest bliżej sprowadzenia Francuza.

Olympique Lyon jednak tak łatwo nie wypuści Rayana Cherkiego. Klub wiąże przyszłość ze swoją gwiazdę i chętnie zatrzymałby go na kolejną kampanię. 21-latek jednak jest chętny wykonać duży krok w swojej karierze. A niewątpliwie takim jest transfer do Manchesteru City.

Rayan Cherki w sezonie 2024/25 rozegrał 44 spotkania w koszulce Olympique Lyonu. Francuz może się pochwalić wybitnymi statystykami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 12 trafień, a także 20 asyst.