Manchester City pozbędzie się zawodnika? Bramkarz ma problem

James Trafford nie może liczyć na regularną grę w Manchesterze City. Według portalu TEAMtalk przyszłość młodego bramkarza ma zostać rozstrzygnięta w najbliższych miesiącach.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

James Trafford może odejść z Manchesteru City

James Trafford trafił do Manchesteru City z Burnley podczas letniego okna transferowego. Początkowo wydawało się, że 23-latek będzie wzmocnieniem na długie lata. Angielski bramkarz uchodzi za jeden z największych talentów w kraju. Klub widział w nim następcę Edersona, ale sytuacja zmieniła się po transferze Gianluigiego Donnarummy z PSG. Włoch od razu został numerem jeden, a Trafford spadł w hierarchii golkiperów.

W Premier League młody zawodnik zagrał tylko trzy spotkania na początku sezonu. Od września wystąpił tylko w jednym meczu Pucharu Ligi Angielskiej. We wszystkich najważniejszych spotkaniach gra Donnarumma. To powoduje, że Trafford ma coraz mniejsze szanse na przebicie się do pierwszego składu.

Mimo to Obywatele nie chcą podejmować pochopnych decyzji. Władze klubu uważają, że Anglik wciąż ma ogromny potencjał. Rozważają oni kilka scenariuszy takie jak wypożyczenie, transfer definitywny lub pozostawienie go w zespole w roli rezerwowego. Według doniesień mediów w grudniu rozpoczną się rozmowy dotyczące jego przyszłości.

Sam zawodnik również chce wyjaśnić swoją sytuację. Trafford wie, że aby się rozwijać, musi regularnie grać. W związku z tym jest otwarty na różne opcje, także na zmianę klubu.

Zobacz także: Manchester City złożył ofertę za obrońcę. Gwiazdor długo się nie wahał