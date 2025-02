Man City planuje kosmiczne transfery. Po tych graczy chce ruszyć

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Manchester City planuje pozyskać trzech jakościowych zawodników

Manchester City po tym, jak odpadł z Ligi Mistrzów po przegranym dwumeczu z Realem Madryt, ma zamiar nie dopuścić do podobnej sytuacji w kolejnej kampanii. Władze klubu z Etihad Stadium jednocześnie pracują już nad wzmocnieniami. Fichajes.net wskazał, jakich trzech graczy chce pozyskać klub z Premier League.

Źródło przekonuje, że przede wszystkim celem dla Man City jest transfer z udziałem Floriana Wirtza. Reprezentant Niemiec budzi duże zainteresowanie na rynku transferowym. W szeregach Bayeru Leverkusen piłkarz błyszczy już od dawna. Man City ma być do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać zawodnika, że może wydać krocie na taki ruch.

Innym kandydatem do gry w ekipie Josepa Guardioli, jest Jeremie Frimpong. Co prawda zawodnik jest defensorem, ale o ofensywnym usposobieniu. Zatem idealnie pasuje do filozofii gry preferowanej przez menedżera The Citizens. Hiszpański trener wykazuje przekonanie, że Holender mógłby konkretnie poprawić jakość drużyny.

W końcu na liście życzeń Man City jest też Joshua Kimmich. 97-krotny reprezentant Niemiec ma kontrakt ważny z Bawarczykami tylko do końca czerwca tego roku. W związku z tym angielska ekipa może pozyskać piłkarza na zasadzie wolnego transferu. Takie okoliczności mają dodatkowo sprzyjać temu, aby klub z Premier League pozyskał zawodnika.