Man City obserwuje obrońcę z Bundesligi. To będzie ciekawy ruch

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Kiliann Sildillia celem transferowym Manchesteru City

Manchester City rozgląda się za nowym prawym obrońcą. Według Graeme’a Baileya z “TBR Football”, na liście życzeń Pepa Guardioli znajduje się Kiliann Sildillia, który od blisko pięciu lat reprezentuje barwy Freiburga. Francuz to jeden z najbardziej obiecujących młodych obrońców w 1. Bundeslidze.

22-latek dołączył do niemieckiego klubu z FC Metz bez kwoty odstępnego. Sildillia rozegrał już ponad 100 meczów dla Freiburga, zdobywając trzy bramki i notując trzy asysty. Jego solidne występy przyciągnęły uwagę kilku czołowych europejskich klubów, w tym Chelsea, Liverpoolu i Man City.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Zainteresowanie francuskim prawym obrońcą ze strony The Reds nie dziwi, ponieważ klub jest bliski utraty Trenta Alexandra-Arnolda, który latem może przenieść się do Realu Madryt. Z kolei w Chelsea przygotowali już listę potencjalnych zastępców Reece’a Jamesa. Dodajmy, że Sildillia jest związany umową z drużyną Czerwono-Białych do końca czerwca 2026 roku.

The Citizens mają nadzieję na poprawę wyników w kolejnym sezonie. Niedawno odpadli w 1/16 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt, zaś w Premier League zajmują piąte miejsce.