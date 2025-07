Man City może stracić pomocnika. Gwiazdor chce odejść

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Nico Gonzalez rozważa opuszczenie Manchesteru City

Manchester City przystępuje do nowego sezonu Premier League z wyraźnym celem. Chce odzyskać tytuł mistrzowski, którego nie udało się obronić w kampanii 2024/25. Gigant z Etihad Stadium przechodzi poważne zmiany kadrowe. Latem do zespołu Pepa Guardioli trafili Tijjani Reijnders z Milanu, Rayan Cherki z Lyonu i Rayan Ait-Nouri z Wolverhampton. Natomiast z drużyną pożegnali się m.in. Kevin De Bruyne i Scott Carson.

Kolejnym piłkarzem, który może opuścić The Citizens, jest Nico Gonzalez. Hiszpański pomocnik, który trafił do Anglii z FC Porto pół roku temu za 60 milionów euro, może niespodziewanie zakończyć swoją przygodę z Manchesterem City. To potencjalne odejście budzi spore emocje, gdyż wychowanek Barcelony był sprowadzany jako następca Rodriego.

Pep Guardiola znał jego możliwości i liczył, że Hiszpan szybko zaadaptuje się do wymagań gry w Premier League. Rzeczywistość okazała się jednak mniej kolorowa. 23-letni pomocnik rozegrał jedynie 17 spotkań we wszystkich rozgrywkach i zdobył dwie bramki.

Ostatnie doniesienia wskazują, że hiszpański menedżer miał stracić wiarę w Gonzaleza, a sam zawodnik nie widzi przyszłości jako rezerwowy. W nowym sezonie Guardiola planuje budować środek pola wokół w pełni zdrowego Rodriego i nowo pozyskanego Reijndersa, co automatycznie spycha Gonzaleza na dalszy plan. Warto dodać, że umowa Hiszpana obowiązuje do czerwca 2029 roku.