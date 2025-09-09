Manchester City może sprowadzić gwiazdę. To priorytet transferowy Guardioli

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola szuka następcy Walkera

Manchester City ma problem na prawej stronie defensywy. Kyle Walker po wypożyczeniu do Milanu na drugą część poprzedniego sezonu, trafił do Burnley. Tym samym Obywatele zostali bez naturalnego zmiennika na tej pozycji.

Pep Guardiola już wcześniej uważał, że konieczne jest sprowadzenie nowego bocznego obrońcy, ale w trakcie letniego okienka transferowego nie udało się nikogo pozyskać. W związku z tym klub z Etihad Stadium wciąż szuka wzmocnień.

Jak podaje „Football Insider” głównym transferowym celem angielskiego giganta jest Tino Livramento. Defensor Newcastle United imponuje swoimi warunkami fizycznymi, szybkością i grą w obronie. Anglik błyszczał na mistrzostwach Europy U21, a obecnie ma już za sobą dwa występy w seniorskiej reprezentacji.

22-latek od dłuższego czasu znajduje się na celowniku Manchesteru City. Latem klub zaoferował za niego 50 milionów euro, ale Sroki ostatecznie tę propozycję odrzuciły. Eddie Howe liczy na swoją gwiazdę w tym sezonie, więc zespół z St. James’ Park niechętnie będzie prowadził rozmowy w sprawie potencjalnego transferu.

Mimo to Guardiola wciąż jest zdeterminowany, żeby rozwiązać problemy w defensywie. Niewykluczone więc, że w styczniu Obywatele wrócą z kolejną ofertą.

