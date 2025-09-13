Man City może się pozbyć niewypału. Ligowy rywal domaga się obniżenia ceny

Manchester City wypożyczył Jacka Grealisha do Evertonu do końca sezonu. Według "The Telegraph", The Toffees będą starali się obniżyć cenę transferu 30-letniego skrzydłowego.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Everton szuka korzystnej kwoty za Jacka Grealisha

Manchester City sprowadził Jacka Grealisha w 2021 roku z Aston Villi za blisko 120 milionów euro. Cztery lata na Etihad Stadium były jednak trudnym okresem dla skrzydłowego. Anglik nie spełnił oczekiwań i stracił pewność siebie na boisku. Latem tego roku Grealish zdecydował się na przeprowadzkę do Evertonu i został wypożyczony do końca sezonu z opcją wykupu za 50 milionów funtów.

Na nowym stadionie Hill Dickinson Grealish ponownie zaczął błyszczeć. W trzech meczach Premier League dla Evertonu zanotował już cztery asysty. W nagrodę został wybrany Piłkarzem Miesiąca w angielskiej lidze po raz pierwszy w karierze, mimo wcześniejszych świetnych występów w barwach Aston Villi.

Choć Grealish podobno jest gotowy na obniżkę pensji, żeby zapewnić sobie stały transfer, Everton wciąż będzie negocjował niższą kwotę z Manchesterem City, o czym informuje „The Telegraph”. Klub z Premier League liczy na to, że po roku kontraktu Anglika możliwe będzie osiągnięcie korzystniejszej ceny niż 50 milionów funtów, zwłaszcza że wycena opcji wykupu nie jest sztywną kwotą.

Dla 30-letniego Anglika Transfer do The Toffees może oznaczać powrót na właściwe tory w karierze, a także szansę na miejsce w kadrze Anglii przed przeszłorocznym mundialem. Piłkarz urodzony w Birmingham rozegrał w sumie dla Synów Albionu 39 spotkań.