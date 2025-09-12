Jack Grealish w lecie zamienił Manchester City na Everton. Reprezentant Anglii znakomicie spisuje się w nowych barwach. Potwierdza to nagroda, którą otrzymał po raz pierwszy w karierze.

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Grealish odżył w Evertonie

W lecie 2021 roku Manchester City zapłacił Aston Villi aż 117,5 miliona euro i Jack Grealish przeniósł się na Etihad. W barwach Obywateli sięgnął po Ligę Mistrzów i trzy mistrzostwa kraju. Jednak z sezonu na sezon jego rola w drużynie Pepa Guardioli malała. W końcu obie strony uznały, że czas na rozstanie, przynajmniej na jeden sezon. 30-latek został wypożyczony do Evertonu.

Grealish szeregach The Toffees zadebiutował w pojedynku z Leeds w 1. kolejce Premier League, w 71. minucie zmieniając Tima Iroegbunama. Już w kolejnym starciu znalazł się w podstawowym składzie i zanotował dwie asysty w wygranym meczu z Brightonem. W potyczce z Wolverhampton także wybiegł w wyjściowej jedenastce. Everton pokonał Wilki 3:2, a skrzydłowy znowu zapisał na swoim koncie dwa celne ostatnie podania.

1 – Jack Grealish has won the @premierleague Player of the Month award for the first time in his career, becoming the 10th different @Everton player to win the award. Reborn. pic.twitter.com/mGHwiD2BLU — OptaJoe (@OptaJoe) September 12, 2025

Znakmita dyspozycja nie przeszła bez echa. Grealish otrzymał nagrodę Player of the Month (Najlepszy Gracz Miesiąca) w Premier League. Co ciekawe, udało mu się to pierwszy raz w karierze, chociaż w sezonie 20/21 strzelił 6 goli i zaliczył aż 12 asyst. OptaJoe zauważa także, że Anglik uczynił to jako dziesiąty zawodnik The Toffees.