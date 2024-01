Manchester City kupił i.. wypożyczył zdolnego zawodnika

Manchester City sfinalizował transfer zdolnego Claudio Echeverriego. Zawodnik ten nie przenosi się jednak do Anglii. Zaraz po zakontraktowaniu został wysłany na wypożyczenie do swojego dotychczasowego klubu – River Plate.

IMAGO / Sports Press Photo Na zdjęciu: Claudio Echeverri

Claudio Echeverri gra w reprezentacji Argentyny U-17

Zawodnik uznawany jest za duży talent

Manchester City go kupił, a następnie wypożyczył

Manchester City pozyskał zdolnego zawodnika

By pozyskać tego atakującego pomocnika Manchester City zdecydował się zapłacić 12,5 mln funtów podstawy plus dodatkowe bonusy. Claudio Echeverri podpisał z mistrzami Anglii 4,5-letni kontrakt.

By nie przeszkadzać w rozwoju 18-latka, zdecydowano się go odesłać do River Plate, gdzie występował do tej pory. Zawodnik spędzi tam na wypożyczeniu resztę 2024 roku. Do Manchesteru City ma wrócić dopiero w styczniu za 12 miesięcy.

Claudio Echeverri to kapitan reprezentacji do lat 17. Zdobył 13 goli w 27 meczach swojej kadry. Zaliczył poza tym sześć występów w pierwszej drużynie River Plate.

