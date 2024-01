Jak potwierdza SkySports, Kalvin Phillips jest już w siedzibie West Hamu United, gdzie przejdzie w czwartek testy medyczne. Zawodnik Manchesteru City przenosi się do stolicy Anglii na wypożyczenie.

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Kalvin Phillips opuszcza Manchester City

Zawodnik ten przenosi się do West Hamu

Przed graczem testy medyczne

Phillips przenosi się do West Hamu United

To już koniec sagi transferowej z udziałem Kalvina Phillipsa. Zawodnik ten łączony był zimą z wieloma klubami, takimi jak Barcelona. Ostatecznie zostanie w Premier League i do końca obecnego sezonu zostanie wypożyczony z Manchesteru City do West Hamu United.

Nie oznacza to jednak, że Phillips wróci jeszcze na Etihad Stadium. Młoty prawdopodobnie skorzystają po sezonie z opcji pierwokupu.

Kalvin Phillips w aktualnej kampanii rozegrał 10 meczów (319 minut) i strzelił 1 bramkę.

28-latek przed przenosinami na Etihad Stadium z powodzeniem występował w Leeds United.

