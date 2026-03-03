Man City i Liverpool chcą wielki talent. W grze nawet 55 mln euro

Manchester City i Liverpool obserwują utalentowanego Samsona Baidoo z RC Lens - donosi Ekrem Konur w serwisie "SportsBoom". Austriacki obrońca jest wyceniany na 45-55 milionów euro.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Samson Baidoo przyciąga uwagę gigantów z Premier League

Manchester City wciąż ma szanse na mistrzostwo Anglii w bieżącym sezonie, podczas gdy Liverpool po wielu wpadkach praktycznie wypisał się z walki o tytuł. Oba kluby z Premier League już teraz myślą o letnim wzmocnieniu środka defensywy.

Jak ujawnia Ekrem Konur, 21-letni Samson Baidoo z RC Lens jest na radarze zarówno The Reds, jak i The Citizens. Austriak to doskonały przykład nowoczesnego środkowego obrońcy. Łączy dominację fizyczną z umiejętnością rozgrywania piłki i dyscypliną taktyczną.

Baidoo urodził się w Graz i rozwijał w akademii RB Salzburg. Latem zeszłego roku przeniósł się do Lens za osiem milionów euro i błyskawicznie zaadaptował się do wymagań fizycznych i taktycznych Ligue 1. W trwającej kampanii rozegrał 20 spotkań na wszystkich frontach, zdobywając dwie bramki i dorzucając dwie asysty. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku.

W Ligue 1 Baidoo już jest uważany za jednego z najtwardszych stoperów, a jego łatwość w rozgrywaniu akcji od tyłu przyciąga uwagę topowych drużyn. Oprócz Liverpoolu i Manchesteru City, jego sytuację monitorują także Borussia Dortmund i Inter Mediolan.

Jeśli do transferu Austriaka dojdzie, Lens może zarobić od 45 do 55 milionów euro. Dla porównania, wcześniej francuski zespół otrzymał 40 milionów euro za Loisa Opendę, który przeniósł się do RB Lipsk. Taką samą kwotę wyłożył także Manchester City za Abdukodira Khusanova.