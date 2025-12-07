Man City i Arsenal chcą reprezentanta Niemiec. W grze 50 mln euro

Manchester City oraz Arsenal rywalizują o lewego defensora. Na radarze obu gigantów znalazł się Nathaniel Brown z Eintrachtu Frankfurt, za którego trzeba będzie zapłacić 50 milionów euro - informuje portal "CaughtOffside".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Nathaniel Brown rozchwytywany przez angielskie kluby

Manchester City oraz Arsenal mogą szykować się do transferowej rywalizacji o jednego z najbardziej obiecujących niemieckich obrońców. Jak ujawnił serwis „CaughtOffside”, Nathaniel Brown z Eintrachtu Frankfurt znajduje się zarówno na liście życzeń klubu z Emirates Stadium, jak i Pepa Guardioli.

Mikel Arteta od kilku lat konsekwentnie buduje w Londynie zespół zdolny walczyć o najwyższe cele. Arsenal ponownie jest liderem Premier League i dysponuje jedną z najbardziej kompletnych kadr w lidze. Jednym z kluczowych elementów tego rozwoju jest trafne identyfikowanie talentów, a Brown miałby być kolejnym przykładem takiej strategii.

22-letni Niemiec jest bardzo wysoko ceniony przez Kanonierów. Równie pozytywne opinie zbiera w Manchesterze City. Co istotne, jego kontrakt oraz obecny poziom wynagrodzenia nie stanowią przeszkody dla angielskich gigantów. Obrońcę wycenia się na około 50 milionów euro, a jego umowa z Eintrachtem obowiązuje aż do 2030 roku.

Wybór między Arsenalem a Manchesterem City nie będzie łatwy. Oba kluby walczą o mistrzostwo, oferują nowoczesne projekty sportowe, stabilne środowisko oraz doskonałe warunki do rozwoju. Jedynym wyzwaniem może być ogromna konkurencja w obu zespołach. Zarówno Arteta, jak i Guardiola dysponują szerokimi kadrami pełnymi zawodników światowej klasy. W obecnym sezonie Brown rozegrał 19 spotkań w barwach Eintrachtu, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty.