Gigant chce Wirtza i Frimponga. Na stole nawet 165 milionów euro

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz i Jeremie Frimpong

Manchester United chce Wirtza i Frimponga

Florian Wirtz i Jeremie Frimpong to dwaj absolutnie fantastyczni gracze, którzy w poprzednim sezonie byli fundamentem Bayeru Leverkusen, który sięgnął po sensacyjne mistrzostwo Niemiec. Obaj gracze walnie przyczynili się do historycznego sukcesu i od tamtego momentu są łączeni z odejściem z ekipy Aptekarzy. Zainteresowanie płynie bowiem praktycznie ze wszystkich stron.

Do tej pory mówiono jednak głównie o Florianie Wirtzie, który mógłby trafić do ligi hiszpańskiej lub Premier League. Okazuje się jednak, że realny jest scenariusz, że do Wirtza w duecie dołączy także Frimpong i obaj w transakcji wiązanej zmienią klub. Według informacji przekazanych przez serwis “CaughtOffside”, Manchester City jest zainteresowany właśnie takim scenariuszem i pozyskaniem latem Floriana Wirtza oraz Jeremie Frimponga za kwotę nawet 165 milionów euro.

Florian Wirtz w tym sezonie rozegrał dla Bayeru Leverkusen 34 mecze, w których zdobył 15 goli i zanotował 12 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 140 milionów euro, ale jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku. Z kolei Jeremie Frimpong w obecnych rozgrywkach dla Aptekarzy zdobył trzy gole oraz zaliczył 11 asyst w 33 starciach, a jego wycena to 50 milionów euro. Holender ma ważną umowę z klubem do końca czerwca 2028 roku.

