Man City chce niemieckiego pomocnika. Giganci biją się o wielki talent

Kennet Eichhorn w orbicie zainteresowań Manchesteru City
Manchester City wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Anglii, choć strata do Arsenalu wynosi obecnie dziewięć punktów. Zespół Pepa Guardiola pozostaje jednak w grze na innych frontach. Niedawno awansował do półfinału Puchar Anglii po wysokim zwycięstwie nad Liverpoolem (4:0) na Etihad Stadium. Na Wembley The Citizens zmierzą się z Southampton.
Jak informuje Fabrizio Romano, Manchester City dołączył do wyścigu o jeden z największych młodych talentów niemieckiej piłki – Kenneta Eichhorna. 16-letni zawodnik Herthy Berlin wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Jest bacznie obserwowany nie tylko przez kluby z Premier League, ale również przez czołowe zespoły z 1. Bundesligi. Manchester City od lat inwestuje w rozwój młodych piłkarzy.
Na ten moment nie pojawiły się jeszcze oficjalne oferty, jednak najbliższe miesiące mogą być kluczowe dla przyszłości Eichhorna. Wiele wskazuje na to, że rywalizacja o jego transfer będzie bardzo zacięta, a zainteresowane kluby będą chciały jak najszybciej zabezpieczyć jeden z najciekawszych talentów swojego pokolenia.
Eichhorn dopiero rozpoczyna swoją piłkarską karierę, ale już zbiera cenne doświadczenie. W trwającym sezonie w barwach Herthy rozegrał 13 spotkań w 2. Bundeslidze. Zdołał także wpisać się na listę strzelców w Pucharze Niemiec. Według serwisu Transfermarkt.de, defensywny pomocnik jest już wyceniany na 20 milionów euro. Jeśli jego rozwój będzie przebiegał w takim tempie, transfer do jednego z gigantów może być tylko kwestią czasu.