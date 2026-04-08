Man City chce niemieckiego pomocnika. Giganci biją się o wielki talent

Kennet Eichhorn w orbicie zainteresowań Manchesteru City

Manchester City wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Anglii, choć strata do Arsenalu wynosi obecnie dziewięć punktów. Zespół Pepa Guardiola pozostaje jednak w grze na innych frontach. Niedawno awansował do półfinału Puchar Anglii po wysokim zwycięstwie nad Liverpoolem (4:0) na Etihad Stadium. Na Wembley The Citizens zmierzą się z Southampton.

Jak informuje Fabrizio Romano, Manchester City dołączył do wyścigu o jeden z największych młodych talentów niemieckiej piłki – Kenneta Eichhorna. 16-letni zawodnik Herthy Berlin wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Jest bacznie obserwowany nie tylko przez kluby z Premier League, ale również przez czołowe zespoły z 1. Bundesligi. Manchester City od lat inwestuje w rozwój młodych piłkarzy.

Na ten moment nie pojawiły się jeszcze oficjalne oferty, jednak najbliższe miesiące mogą być kluczowe dla przyszłości Eichhorna. Wiele wskazuje na to, że rywalizacja o jego transfer będzie bardzo zacięta, a zainteresowane kluby będą chciały jak najszybciej zabezpieczyć jeden z najciekawszych talentów swojego pokolenia.

🚨⭐️ EXCL: Manchester City join the race with Bundesliga and Premier League clubs for German gem Kennet Eichhorn.



16 year old talent seen as interesting profile with Man City, one more PL club and Bundesliga giants on it.



One to watch in next months. 🇩🇪 pic.twitter.com/ouCPG2ZyVo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 8, 2026

Eichhorn dopiero rozpoczyna swoją piłkarską karierę, ale już zbiera cenne doświadczenie. W trwającym sezonie w barwach Herthy rozegrał 13 spotkań w 2. Bundeslidze. Zdołał także wpisać się na listę strzelców w Pucharze Niemiec. Według serwisu Transfermarkt.de, defensywny pomocnik jest już wyceniany na 20 milionów euro. Jeśli jego rozwój będzie przebiegał w takim tempie, transfer do jednego z gigantów może być tylko kwestią czasu.