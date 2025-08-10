Man City zainteresowany francuskim zawodnikiem. Ogromna klauzula odstępnego

Manchester City wyraził zainteresowanie francuskim obrońcą. Na celowniku Pepa Guardioli znalazł się Castello Lukeba z RB Lipsk - wyjawił Rudy Galetti z "TeamTalk".

Cody Froggatt / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Castello Lukeba na radarze Manchesteru City

Manchester City chce wrócić na szczyt w Premier League po tym, jak w minionym sezonie mistrzostwo Anglii trafiło w ręce piłkarzy Liverpoolu. Klub z Etihad Stadium już zakontraktował takich zawodników, jak Tijani Reijnders, Rayan Cherki czy James Trafford. Teraz na celowniku Pepa Guardioli znalazł się obrońca Castello Lukeba, który reprezentuje od dwóch lat barwy RB Lipsk.

Jak donosi Rudy Galetti z „TeamTalk”, angielski gigant rozpoczął działania w sprawie transferu 22-letniego Francuza już tego lata. Lukeba, który do RB Lipsk trafił w 2023 roku z Lyonu za 30 milionów euro. Co ważne, sześciokrotny reprezentant swojego kraju jest kluczowym zawodnikiem w defensywie zespołu.

Pep Guardiola ceni sobie piłkarzy potrafiących kontrolować grę, stosować wysoki pressing i podejmować szybkie decyzje, a właśnie takie cechy wyróżniają Lukebę na boisku. Choć jego klauzula odstępnego wynosi około 90 milionów euro, to władze Lipska mogą rozważyć niższą ofertę.

Sam zawodnik jest pozytywnie nastawiony do przeprowadzki do Premier League i pracy pod wodzą Guardioli, co może przyspieszyć rozmowy transferowe. Lukeba ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2029 roku. Jak dotąd rozegrał w Lipsku 72 spotkania i zdobył jedną bramkę. Manchester City zainauguruje sezon Premier League już 16 sierpnia wyjazdowym meczem z Wolverhampton.