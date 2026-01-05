Man Utd zwolnił trenera. Napoli straciło szansę na transfer

Napoli liczyło na zimowy transfer Kobbiego Mainoo, ale sytuacja w Manchesterze United komplikuje plany. Zwolnienie Rubena Amorima prawdopodobnie sprawi, że Anglik dostanie nową szansę na Old Trafford.

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Manchester United hamuje temat Mainoo

Manchester United zdecydował się na zwolnienie Rubena Amorima, co może mieć bezpośredni wpływ na przyszłość Kobbiego Mainoo. Do tej pory pomocnik był łączony z odejściem zimą, a jednym z najbardziej zainteresowanych klubów pozostawało Napoli, które zmaga się z poważnymi brakami w środku pola.

Kobbie Mainoo w sezonie 2025/26 nie potrafił przebić się do wyjściowego składu Manchesteru United. Nie rozpoczął ani jednego meczu Premier League w pierwszym składzie. Włoskie media sugerowały, że brak zaufania ze strony Amorima może otworzyć drzwi do styczniowego transferu.

Sytuacja zmieniła się wraz z decyzją władz United. Jak podkreśla Fabrizio Romano, problem Mainoo nie dotyczył samego klubu, lecz relacji z dotychczasowym trenerem. Zwolnienie Amorima sprawia, że przyszłość młodego pomocnika zostanie oceniona na nowo przez kolejny sztab szkoleniowy. To znacząco osłabia pozycję Napoli w negocjacjach.

Napoli od tygodni odczuwa skutki kontuzji Kevina De Bruyne, Anguissy i Billyego Gilmoura. Scott McTominay i Stanislav Lobotka grają praktycznie bez odpoczynku, dlatego klub aktywnie rozgląda się za wzmocnieniem środka pola. Rozmowy z otoczeniem Mainoo rzeczywiście miały miejsce, ale Manchester United nie dał dotąd zielonego światła na jego odejście. W podobnej sytuacji znajduje się także Joshua Zirkzee, łączony z Romą. Decyzje w obu sprawach mają zapaść dopiero po wyborze nowego lub tymczasowego trenera na Old Trafford.

