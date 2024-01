Man Utd znów zainteresowany obrońcą. Wielka kwota

IMAGO / Michael Baucher Na zdjęciu: Jean-Clair Todibo

Manchester United poszukuje środkowego obrońcy

Na radar Czerwonych Diabłów znów trafił Jean-Clair Todibo

Ponoć obrońca OGC Nice ma kosztować aż 51 milionów funtów

Jean-Clair Todibo znów zainteresował Man Utd

Manchester United nie stworzył odpowiedniej kadry na sezon 2023/2024, co wyraźnie potwierdzają wyniki Czerwonych Diabłów. Bardzo możliwe, że w najbliższych miesiącach na Old Trafford powędruje kilku znanych piłkarzy.

Latem 2023 roku Man Utd zainteresował się Jeanem-Clairem Todibo z OGC Nice. Jednak wówczas transfer nie doszedł do skutku z różnych powodów. Sam piłkarz wyjawił część tajemnicy w rozmowie z L’Equipe.

– Przemyślałem tę możliwość odejścia do Manchesteru United i zachowałem spokój. Nie chciałem dokonać złego wyboru. Oczekuję, że zostanie mi przedstawiony pełen obraz sytuacji: czego ode mnie dany klub oczekuje, dlaczego podpisuje ze mną kontrakt. Nie powinieneś przychodzić do nowego klubu, mając w głowie te pytania. Wiem, co mam w Nicei, więc po co miałbym odchodzić? – mówił piłkarz.

Według Caught Offside w przyszłości Manchester United spróbuje ponownie ściągnąć Todibo na Old Trafford. Jednak Nice domaga się za piłkarza aż 51 milionów funtów.