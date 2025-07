Man Utd złożył nową ofertę za Gyokeresa. Szwed długo się nie zastanawiał

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres odpowiedział na ofertę Man Utd

Viktor Gyokeres to jedno z najgorętszych nazwisk na piłkarskim rynku transferowym. Wokół napastnika wybuchło niemałe zamieszanie, a to z powodu działań Sportingu CP. Portugalski klub złamał prywatną umowę z zawodnikiem i domaga się wyższej kwoty za jego transfer, niż pierwotnie ustalono. Przez ten fakt przenosiny Szweda do nowego klubu znacznie oddaliły się w czasie.

Według wielu źródeł priorytetem Viktora Gyokeresa jest transfer do Arsenalu, który jest zdeterminowany, aby go sprowadzić. Natomiast nieustanne komplikacje powodują, że w grze o transfer wciąż pozostają inne kluby. Jednym z nich jest Manchester United.

Serwis A Bola poinformował niedawno, że Czerwone Diabły złożyły nową podwyższoną ofertę za napastnika. Sporting CP zareagował na nią pozytywnie, bo spełniała warunki zarządu. Jednak według doniesień Fabrizio Romano sam zawodnik postawił sprawę jasno i nie zmienia swojego wyboru – Viktor Gyokeres chce tego lata trafić do Arsenalu.

Transfer Gyokeresa będzie prawdopodobnie oscylował w granicach 70 milionów euro. Nie jest to aż tak wygórowana kwota, patrząc na dokonania napastnika w ostatnich sezonach. Szwed w barwach Sportingu CP rozegrał łącznie 102 mecze i zdobył w nich 97 asyst. Do tego dorobku dołożył jeszcze 28 asyst.