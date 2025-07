Gyokeres jednak nie dla Arsenalu? Inna potęga wkroczyła do gry

Arsenal prowadzi w wyścigu o pozyskanie Viktora Gyokeresa, ale wciąż nie dogadał się ze Sportingiem Lizbona co do kwoty hitowego transferu. Tę sytuację chce wykorzystać Manchester United, który złożył wyższą propozycję - podaje portugalska gazeta A Bola.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Manchester United walczy o Viktora Gyokeresa

Viktor Gyokeres nie wyobraża sobie kontynuowania swojej kariery w Sportingu Lizbona. 27-letni napastnik odmówił treningów z portugalskim zespołem, ponieważ podczas letniego okienka transferowego chce przeprowadzić się do topowego klubu. Za faworyta wyścigu o zakontraktowanie skutecznego snajpera uchodzi Arsenal. Choć pojawiały się informacje, że transakcja jest już na finiszu, to sytuacja tak naprawdę wygląda zupełnie inaczej. Mianowicie, Kanonierzy wciąż nie dogadali się z Lwami co do kwoty tego transferu.

Londyńczycy oferują ponad 60 milionów euro plus bonusy, co nie satysfakcjonuje lizbończyków. Jak podaje portugalska gazeta „A Bola”, impas w negocjacjach między stronami planuje wykorzystać Manchester United, który próbuje przechwycić Viktora Gyokeresa. Zdaniem wspomnianego dziennika działacze z Old Trafford złożyli wyższą propozycję za reprezentanta Szwecji i są bliscy osiągnięcia porozumienia ze Sportingiem Lizbona. Przenosiny może jednak zablokować sam piłkarz, który woli dołączyć do Arsenalu.

27-latek liczy na grę w Lidze Mistrzów, dlatego priorytetowo traktuje przeprowadzkę na Emirates Stadium. Szwedzki gwiazdor z powodzeniem występuje w barwach ekipy Lwów od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Estadio Jose Alvalade za 24 miliony euro z Coventry City. Viktor Gyokeres w koszulce portugalskiej drużyny rozegrał łącznie 102 mecze, strzelił 97 goli oraz zaliczył 28 asyst. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia atakującego na 75 milionów euro. Przyszłość cenionego napastnika wyjaśni się najbliższych tygodniach.