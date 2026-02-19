Man Utd żałuje transferu. Warunki stały się wyjątkowo niekorzystne

Manchester United ma coraz większe powody do niezadowolenia z umowy dotyczącej wypożyczenia Marcusa Rashforda do FC Barcelony - poinformował serwis Daily Mirror.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Jim Ratcliffe

Rashford odzyskał formę w Barcelonie

Marcus Rashford trafił do Barcelony na sezon 2025/2026 na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu wynoszącą około 26 milionów funtów. Tymczasem jego obecna dyspozycja znacząco podniosła jego wartość rynkową.

Anglik w barwach katalońskiego klubu rozegrał 34 mecze, w których zdobył 10 bramek i zaliczył 10 asyst. Pomimo początkowo ograniczonej roli, z czasem stał się ważnym elementem zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka.

Według doniesień angielskich mediów, działacze Manchesteru United są sfrustrowani warunkami porozumienia. Klub uważa, że obecna wartość Rashforda może sięgać nawet 50 milionów funtów, czyli niemal dwukrotnie więcej niż ustalona opcja wykupu.

Barcelona jest zainteresowana zatrzymaniem napastnika na stałe i prowadzi rozmowy w tej sprawie, ale Manchester United nie zamierza obniżać ustalonej kwoty. Jednocześnie zainteresowanie Anglikiem wykazują także inne kluby, co dodatkowo komplikuje sytuację.

Sam zawodnik nie ukrywa, że dobrze czuje się w Hiszpanii i chętnie kontynuowałby karierę na Camp Nou.

– Oczywiście chcę zostać w Barcelonie. To cel końcowy, ale nie jest powodem, dla którego ciężko pracuję. Najważniejsze jest zwyciężanie. Barcelona to ogromny klub, stworzony do zdobywania trofeów. Bardzo dobrze się tu zaadaptowałem, zarówno w klubie, jak i w mieście. Zostałem świetnie przyjęty i chcę pomóc drużynie odnosić sukcesy – podkreślił Rashford.

Decyzja dotycząca przyszłości Anglika ma zapaść po zakończeniu sezonu. Obecnie wiele wskazuje na to, że Manchester United może stracić swojego wychowanka na warunkach znacznie mniej korzystnych, niż obecnie wskazywałaby jego forma i wartość rynkowa.